‘Fratellì’ è tornato | 127 dopo la ‘sparizione’ | “Volevo staccare la spina”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) 1727wrldstar o meglio conosciuto comeo anche come ‘ho preso er muretto’ è riapparsola presunta. La compagna dell’influencer aveva infatti denunciato la scomparsa dell’influencer, arrivando addirittura a contattare la trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Per giorni non si sono avute notizie del ragazzo diventato famoso sul web per un video in cui andava a sbattere con la sua macchina contro un muretto. Pericolo o semplice trovata pubblicitaria? 1727 non si sbottona quando glie viene chiesto. L’influencer è infatti intervenuto nella trasmissione ‘Morning show’ di Radio Globo, dove ha raccontato la sua ultima settimana: “Sono sparito per far parlare di me? Tanto si parla sempre di me”, ha affermato. “L’ho fatto perla spina, poi la pubblicità viene di conseguenza”, ha spiegato fratellì. ...