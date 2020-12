Frasi su me stessa: ecco le migliori di oggi 14 Dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) Frasi su me stessa – Ci sono dei momenti in cui l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è essere priorità di noi stessi. Abbiamo bisogno di caricarci da soli, abbiamo bisogno di darci forza ed energia da soli. Allora ci rifugiamo in delle Frasi che possono esserci da stimolo, ma anche capire bene la situazione. Vediamo qualche frase su noi stessi. Io accetto la grande avventura di essere me stessa.Simone de Beauvoir Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno Confucio Il coraggio non è avere forza di andare avanti, é andare avanti quando non hai più le forze. Napoleone Bonaparte Sii forte che nessuno ti sconfigga, sii nobile che nessuno ti umili e te stesso che nessuno ti dimentichi. Paulo Coelho Giornal.it. Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)su me– Ci sono dei momenti in cui l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è essere priorità di noi stessi. Abbiamo bisogno di caricarci da soli, abbiamo bisogno di darci forza ed energia da soli. Allora ci rifugiamo in delleche possono esserci da stimolo, ma anche capire bene la situazione. Vediamo qualche frase su noi stessi. Io accetto la grande avventura di essere me.Simone de Beauvoir Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno Confucio Il coraggio non è avere forza di andare avanti, é andare avanti quando non hai più le forze. Napoleone Bonaparte Sii forte che nessuno ti sconfigga, sii nobile che nessuno ti umili e te stesso che nessuno ti dimentichi. Paulo Coelho Giornal.it.

