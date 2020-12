Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip per non cedere carnalmente a Zorzi? La bordata della Elia (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip 5 per non cedere a Tommaso Zorzi? La bordata è arrivata da Antonella Elia, nel corso della puntata di Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 14 dicembre 2020, nel momento in cui il programma di Canale 5 è tornato a parlare dell’amicizia tra Oppini e Zorzi e della lettera che Malgioglio ha scritto per omaggiare a modo suo le dinamiche affettive tra i due “gieffini”. Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip per non cedere a Tommaso Zorzi? «L’amicizia che provo per Tommaso è una sorte di amore», ha detto Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020)hail Gf Vip 5 per nona Tommaso? Laè arrivata da Antonella, nel corsopuntata di Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 14 dicembre 2020, nel momento in cui il programma di Canale 5 è tornato a parlare dell’amicizia tralettera che Malgioglio ha scritto per omaggiare a modo suo le dinamiche affettive tra i due “gieffini”.hail Gf Vip per nona Tommaso? «L’amicizia che provo per Tommaso è una sorte di amore», ha dettoal Grande Fratello Vip, ...

GrandeFratello : BOOM! Francesco Oppini in diretta streaming a #GFVIP PARTY! Ci state seguendo? Twittate con #GFVIPPARTY per inter… - GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - m4rika1 : RT @Loutoppa: CI AVETE DAVVERO PRIVATO DELLA SFILATA DI FRANCESCO RAIMONDO MARIA OPPINI E I COMMENTI PROVOCATORI DI TOMMASO SANDRA ZORZI MA… - louismybae_ : RT @wowchecauldu: Tommaso che per un secondo ha pensato di veder sfilare e dover commentare Francesco Oppini #GFVIP - stringimi_Haz : RT @Loutoppa: CI AVETE DAVVERO PRIVATO DELLA SFILATA DI FRANCESCO RAIMONDO MARIA OPPINI E I COMMENTI PROVOCATORI DI TOMMASO SANDRA ZORZI MA… -