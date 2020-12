“Francesco” è il nuovo singolo di Maestro Pellegrini!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal 18 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica(Blackcandy Produzioni), brano che vede il featuring di MOTTA ed estratto dal primo album solista diPELLEGRINI dal titolo “FRAGILE”., brano diPELLEGRINI in collaborazione con MOTTA, è la storia vera di un’amicizia lunga una vita da cui è scaturito nel corso del tempo un legame speciale, rafforzato dalla condivisione di un percorso artistico importante, un segno indelebile nella crescita di entrambi i protagonisti. Questa canzone è “una dedica in risposta a un’altra dedica”, una vera e propria lettera che mostra e dimostra come, a volte, solo le canzoni riescono a tirar fuori le più profonde emozioni: la musica stessa è una strada da percorrere fino in fondo per esprimere anche il non detto e, in qualche modo, ...