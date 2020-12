France Football schiera la squadra dei sogni E Pelé diventa… centrocampista

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) E' ladei, la formazione perfetta che ogni appassionato vorrebbe vedere in campo.ha deciso di rinnovarsi in questo bizzarro 2020: niente assegnazione del Pallone d'oro a causa dell'emergenza Covid che ha stravolto e condizionato l'intera stagione. Al posto della cerimonia per incoronare il miglior giocatore dell'anno, la rivista ha pensato di coinvolgere 170 giornalisti da tutto il mondo per concepire l'undici ideale prendendo "pezzi" da ogni epoca della storia del calcio. Ecco la top XI ITA Sport Press.