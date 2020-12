France Football | Maldini unico italiano nel Dream Team | “Un motivo d’orgoglio”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 15 dicembre 2020) Schierare il meglio della storia del calcio: questa è stata l'iniziativa di. Non potendo presentare il Pallone d'oro per il 2020, la rivista ha deciso di schierare un'ideale formazione tipo con tutti i più grandi calciatori. Tra questi c'è anche Paolo. L'ex difensore del Milan, ora dirigente rossonero, è anche l'presente all'interno di questa squadra di stelle. Un riconoscimento alla sua straordinaria carriera, costellata di successi e trionfi, oltre che di prodezze personali.caption id="attachment 1021315" align="alignnone" width="1193"- Twitter Ac Milan Reports/captionORGOGLIOAttraverso i propri canali social,ha commentato questo premio: "Molto orgoglioso per essere stato scelto nella formazione All Time ...