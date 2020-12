France Football elegge il Dream Team: da Maradona a Paolo Maldini, ecco la top 11 all time (Di lunedì 14 dicembre 2020) La top 11 all time di France Football.Nell'anno in cui non verrà assegnato il Pallone d'Oro, il noto magazine Francese ha eletto la squadra dei sogni, con campioni di tutti i tempi, dal passato al presente. Un super Team votato da una giuria di 140 giornalisti. Una formazione certamente propensa all’attacco, in un ipotetico 3-4-3.PORTIERE: LEV YASHINDIFESA: CAFU, FRANZ BECKENBAUER, Paolo Maldini,CENTROCAMPO: DIEGO ARMANDO Maradona, XAVI, LOTHAR MATTHÄUS, PELÉ.ATTACCO: LIONEL MESSI, RONALDO, CRISTIANO RONALDO. Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) La top 11 alldi.Nell'anno in cui non verrà assegnato il Pallone d'Oro, il noto magazinese ha eletto la squadra dei sogni, con campioni di tutti i tempi, dal passato al presente. Un supervotato da una giuria di 140 giornalisti. Una formazione certamente propensa all’attacco, in un ipotetico 3-4-3.PORTIERE: LEV YASHINDIFESA: CAFU, FRANZ BECKENBAUER,,CENTROCAMPO: DIEGO ARMANDO, XAVI, LOTHAR MATTHÄUS, PELÉ.ATTACCO: LIONEL MESSI, RONALDO, CRISTIANO RONALDO.

