Fragile ma reattiva | così l’Emilia-Romagna risponde al cambiamento climatico

(Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – “Fragile”, ma proprio per questo più reattiva rispetto ad altri territori italiani nel mettere in campo azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico. Non è un caso, dunque, che inizi dall’Emilia-Romagna il viaggio in Italia di ‘Adaptation’, un progetto giornalistico focalizzato sul tema della convivenza con il climate change articolato in una serie di webdoc che racconteranno cosa accade in Italia, regione per regione. “L’Emilia-Romagna è fragile dal punto di vista idrogeologico, come dimostra l’esondazione del Panaro della scorsa settimana. Tuttavia, si è mossa subito firmando un piano di adattamento già nel 2018”, osserva Luca Salice, di The Trip, l’agenzia che affianca il team di Adaptation nella realizzazione del progetto, che nella prima puntata si è focalizzato, grazie all’aiuto di HERA, sul tema dell’acqua (le prossime puntate saranno su Trentino e Calabria). Foto credit @Marco Merola