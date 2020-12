Forza Nuova si scioglie: nasce Italia Libera con gilet arancioni e no mask. Dentro anche l’avvocato di Cogne Carlo Taormina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si scioglie Forza Nuova, nasce Italia Libera. Il movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore, fondato a Roma nel 1997, dice addio alle bandiere rossonere per formare “un’unica grande squadra insieme ai gilet arancioni e all’universo no-mask“. L’obiettivo è quello di presentarsi alle elezioni e alle manifestazioni pubbliche “con gente più preparata e proveniente da diversi fronti e schieramenti”, annuncia l’ormai ex presidente di Fn Fiore, sottolineando che il vecchio partito non può vincere da solo “l’ostacolo della dittatura sanitaria“. Tra i personaggi coinvolti nel progetto politico ci sono l’avvocato Carlo Taormina – ipotetico ministro della Giustizia di un “governo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si. Il movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore, fondato a Roma nel 1997, dice addio alle bandiere rossonere per formare “un’unica grande squadra insieme aie all’universo no-“. L’obiettivo è quello di presentarsi alle elezioni e alle manifestazioni pubbliche “con gente più preparata e proveniente da diversi fronti e schieramenti”, annuncia l’ormai ex presidente di Fn Fiore, sottolineando che il vecchio partito non può vincere da solo “l’ostacolo della dittatura sanitaria“. Tra i personaggi coinvolti nel progetto politico ci sono– ipotetico ministro della Giustizia di un “governo di ...

Adnkronos : Nasce #ItaliaLibera, Taormina: 'Con noi non solo #ForzaNuova, ma anche #M5S pentiti' - reportrai3 : Dentro Forza Nuova, per i giovanissimi la gerarchie e le regole sono ferree. Chi sgarra è sottoposto a un rituale p… - sbonaccini : Una nuova campagna a tappeto con tamponi rapidi e gratuiti per metà della popolazione dell'Emilia-Romagna. Bambini,… - simcopter : RT @fattoquotidiano: Forza Nuova si scioglie: nasce Italia Libera con gilet arancioni e no mask. Dentro anche l’avvocato di Cogne Carlo Tao… - Livia_DiGioia : RT @usarausanu: Fascisti carogne tornate nelle fogne. #ForzaNuova si scioglie: nasce Italia Libera con gilet arancioni e no mask. Dentro an… -