"Forza Italia pronta a convergere su concrete esigenze Paese" (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - "Confido che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese": è l'auspicio espresso sal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera. "Essere opposizione per un movimento politico come il nostro non significa assolutamente tifare per il 'tanto peggio tanto meglio'", ha osservato l'ex premier, "sperare di guadagnare consenso sulle difficoltà dell'Italia. Non significa neppure dedicarci a tattiche parlamentari più o meno efficaci per il nostro posizionamento. Significa al contrario, nella chiarezza del nostro ruolo di opposizione, lavorare per l'Italia, cercare di tutelare, trovando le necessarie convergenze, i comparti e le categorie più penalizzate dalla crisi". Per ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - "Confido che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare una convergenza sulledel": è l'auspicio espresso sal leader di, Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera. "Essere opposizione per un movimento politico come il nostro non significa assolutamente tifare per il 'tanto peggio tanto meglio'", ha osservato l'ex premier, "sperare di guadagnare consenso sulle difficoltà dell'. Non significa neppure dedicarci a tattiche parlamentari più o meno efficaci per il nostro posizionamento. Significa al contrario, nella chiarezza del nostro ruolo di opposizione, lavorare per l', cercare di tutelare, trovando le necessarie convergenze, i comparti e le categorie più penalizzate dalla crisi". Per ...

