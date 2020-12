Fondo Valle Vitulanese, ancora criticità: Di Maria convoca tavolo tecnico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha convocato per il pomeriggio di venerdì prossimo un tavolo tecnico con i sindaci interessati alla realizzazione della Fondo Valle Vitulanese, strada a scorrimento veloce. Questa la conclusione del dibattito che si è tenuto al Museo del Sannio sul tracciato dell’arteria che la Provincia sta per approvare definitivamente. Ci sono in ballo oltre 40 milioni di euro stanziati dal Cipe con tempi ristretti per bandire la gara d’appalto ed avviare il cantiere, ovvero il 31 dicembre 2021. La riunione di approfondimento sul tracciato si è resa necessaria a causa dell’opposizione manifestata da alcuni proprietari di terreni di Vitulano dedicati alla produzione del vitigno Bue Apis, assai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il presidente della Provincia, Antonio Di, hato per il pomeriggio di venerdì prossimo uncon i sindaci interessati alla realizzazione della, strada a scorrimento veloce. Questa la conclusione del dibattito che si è tenuto al Museo del Sannio sul tracciato dell’arteria che la Provincia sta per approvare definitivamente. Ci sono in ballo oltre 40 milioni di euro stanziati dal Cipe con tempi ristretti per bandire la gara d’appalto ed avviare il cantiere, ovvero il 31 dicembre 2021. La riunione di approfondimento sul tracciato si è resa necessaria a causa dell’opposizione manifestata da alcuni proprietari di terreni di Vitulano dedicati alla produzione del vitigno Bue Apis, assai ...

NTR24 : Fondo Valle Vitulanese, presentato il progetto. Di Maria: “Opera importante per il Sannio” - AostaNews24 : Fondo Sociale Europeo - La Valle d'Aosta ha superato il target di spesa residuo del 2020 - fabio_ballabio : Una #valle sperduta tra le #alture della #Corea. Un piccolo #lago sul fondo della vallata. Un #tempio di #Buddha f… - VAIstradeanas : 16:20 #SS16 Traffico da Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va a Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale.Velocità:5Km/h - luigibertschy : RT @ustampavda: Il Governo regionale si complimenta con Federico Pellegrino per il quattordicesimo successo in Coppa del Mondo. La Valle… -