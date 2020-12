Follia nel Napoletano, tentano di investire carabiniere e lui spara: è caccia ai banditi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – Sorpresi dai carabinieri scappano e provano anche ad investire un militare. E’ accaduto la scorsa notte, a Casalnuovo di Napoli. Verso le 4, in piazza Mafalda, una pattuglia della tenenza locale ha notato un’automobile a bordo strada. Alla vista dei carabinieri, un uomo è sceso dall’auto e si è nascosto dietro un albero. A bordo c’erano altri due uomini che, quando hanno visto che i militari si stavano avvicinando a piedi per effettuare controlli, hanno messo in moto l’auto; prima hanno effettuato una retromarcia e poi sono ripartiti tentando di investire un militare. Il carabiniere ha sparato un colpo d’arma da fuoco colpendo uno degli pneumatici. Nonostante questo, i due sono riusciti a scappare e a far salire a bordo anche il terzo uomo. Nella fuga hanno perso dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – Sorpresi dai carabinieri scappano e provano anche adun militare. E’ accaduto la scorsa notte, a Casalnuovo di Napoli. Verso le 4, in piazza Mafalda, una pattuglia della tenenza locale ha notato un’automobile a bordo strada. Alla vista dei carabinieri, un uomo è sceso dall’auto e si è nascosto dietro un albero. A bordo c’erano altri due uomini che, quando hanno visto che i militari si stavano avvicinando a piedi per effettuare controlli, hanno messo in moto l’auto; prima hanno effettuato una retromarcia e poi sono ripartiti tentando diun militare. Ilhato un colpo d’arma da fuoco colpendo uno degli pneumatici. Nonostante questo, i due sono riusciti a scappare e a far salire a bordo anche il terzo uomo. Nella fuga hanno perso dei ...

