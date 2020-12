Folla in strada a Napoli, De Magistris: “Valutiamo provvedimenti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Le forze di polizia faranno un piano di controllo ma noi stasera ci riuniremo anche per verificare da parte nostra se prendere specifici provvedimenti per la città”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a margine del Consiglio Comunale. “Vediamo anche se nei prossimi giorni passeremo in zona gialla perché questo ha un impatto notevole sulla città dove, già ora che siamo zona arancione, c’è tanta gente”. Ha spiegato il primo cittadino partenopeo che questa sera si riunirà a Palazzo San Giacomo nella riunione di pre-giunta dove, tra i vari temi affrontati, si parlerà anche del pericolo assembramenti in questi tempi di zona arancione, per il momento, e le imminenti festività natalizie. ”Sarebbe auspicabile – ha precisato Dema – da parte del Governo una posizione di una certa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– ”Le forze di polizia faranno un piano di controllo ma noi stasera ci riuniremo anche per verificare da parte nostra se prendere specifici provvedimenti per la città”. Queste le parole del sindaco di, Luigi De, a margine del Consiglio Comunale. “Vediamo anche se nei prossimi giorni passeremo in zona gialla perché questo ha un impatto notevole sulla città dove, già ora che siamo zona arancione, c’è tanta gente”. Ha spiegato il primo cittadino partenopeo che questa sera si riunirà a Palazzo San Giacomo nella riunione di pre-giunta dove, tra i vari temi affrontati, si parlerà anche del pericolo assembramenti in questi tempi di zona arancione, per il momento, e le imminenti festività natalizie. ”Sarebbe auspicabile – ha precisato Dema – da parte del Governo una posizione di una certa ...

fanpage : FOLLA A MILANO. Migliaia di persone si sono riversate in strada in questo primo giorno di zona gialla in Lombardia. - DaCaiomauro : RT @Surfiniae: MERITIAMO L’ESTINZIONE !!!! Da Milano a Torino: folla e assembramenti nelle zone gialle. Gente in strada anche a Napoli. 'C… - rep_napoli : Covid, de Magistris: 'Valuteremo se necessari provvedimenti per la folla in strada' [aggiornamento delle 14:00] - paolorm2012 : RT @Surfiniae: MERITIAMO L’ESTINZIONE !!!! Da Milano a Torino: folla e assembramenti nelle zone gialle. Gente in strada anche a Napoli. 'C… - dukana2 : RT @Surfiniae: MERITIAMO L’ESTINZIONE !!!! Da Milano a Torino: folla e assembramenti nelle zone gialle. Gente in strada anche a Napoli. 'C… -