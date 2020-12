Folla e assembramenti nelle vie dello shopping, ma poche sanzioni durante i controlli anti-Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) controlli anti-Covid: ecco quante persone sono state sanzionate Nell’ultimo weekend le vie dello shopping delle città italiane sono state prese d’assalto nonostante le raccomandazioni degli esperti a evitare gli assembramenti a causa dell’epidemia di Covid: ma quante sono state le persone sanzionate per non aver rispettato le norme anti-contagio dopo i controlli della polizia? Secondo gli ultimi dati del monitoraggio sulle attività di polizia per il contenimento dell’emergenza epidemiologica messi a disposizione dal ministero dell’Interno e relativi alla giornata di sabato 12 dicembre, sono state 80.285 le persone controllate dalla polizia. Di queste, 1058 sono state sanzionate e 15 denunciate per inosservanza del divieto di mobilità ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020): ecco quante persone sono state sanzionate Nell’ultimo weekend le viedelle città italiane sono state prese d’assalto nonostante le raccomandazioni degli esperti a evitare glia causa dell’epidemia di: ma quante sono state le persone sanzionate per non aver rispettato le norme-contagio dopo idella polizia? Secondo gli ultimi dati del monitoraggio sulle attività di polizia per il contenimento dell’emergenza epidemiologica messi a disposizione dal ministero dell’Interno e relativi alla giornata di sabato 12 dicembre, sono state 80.285 le persone controllate dalla polizia. Di queste, 1058 sono state sanzionate e 15 denunciate per inosservanza del divieto di mobilità ...

Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - repubblica : Shopping e aperitivi, folla ovunque. Chiusa fontana di Trevi. Arcuri: 'Insopportabili assembramenti' . Domani verti… - repubblica : Shopping e aperitivi, assembramenti e folla ovunque. Il Pd: 'Valutare nuove misure di contenimento' [di Alessandra… - cocchi2a : RT @Surfiniae: MERITIAMO L’ESTINZIONE !!!! Da Milano a Torino: folla e assembramenti nelle zone gialle. Gente in strada anche a Napoli. 'C… - MariaAversano1 : RT @Surfiniae: MERITIAMO L’ESTINZIONE !!!! Da Milano a Torino: folla e assembramenti nelle zone gialle. Gente in strada anche a Napoli. 'C… -