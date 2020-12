Fiumicino L’Auchan chiude il 31 dicembre | i lavoratori sono preoccupati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’assessora al lavoro Anselmi ha incontrato ideldi Parco Leonardo, in vista dell’imminente chiusura del supermercato. L’assessora si era già pronunciata sui licenziamenti di Capodanno, che determineranno non pochi problemi. Leggi anche: Cercano di scaldarsi dal freddo: morti mamma e figlio di 6 anni “Questa mattina ho incontrato alcunidel supermercato Auchan di Parco Leonardo,per il loro futuro”. Lo dichiara l’assessora al lavoro Anna Maria Anselmi. “È una vicenda che seguiamo da vicino fin dall’inizio.circa 70 i dipendenti in attesa di sapere cosa accadrà loro dopo che il punto vendita, come si annuncia,rà il prossimo 31. In 70 – spiega – hanno già accettato una buona uscita, mentre i rimanenti non ...