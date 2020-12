Fiumicino. Il Natale a scuola dei bambini quest’anno sarà senza riferimenti religiosi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Natale nelle scuole senza riferimenti religiosi: questa la decisione del Sindaco di Fiumicino. In un comunicato della Città di Fiumicino alle famiglie dei bambini, si propone un progetto natalizio ma senza alcun riferimento alla religione. “Tutte le classi, che daranno il consenso, compariranno negli spot. Non ci saranno riferimenti religiosi e non saranno presenti riferimenti politici. Comparirà esclusivamente il logo del Comune di Fiumicino“, si legge all’interno della comunicazione per i genitori dei bambini. Leggi anche: Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi L’Amministrazione comunale, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020)nelle scuole: questa la decisione del Sindaco di. In un comunicato della Città dialle famiglie dei, si propone un progetto natalizio maalcun riferimento alla religione. “Tutte le classi, che daranno il consenso, compariranno negli spot. Non ci sarannoe non saranno presentipolitici. Comparirà esclusivamente il logo del Comune di“, si legge all’interno della comunicazione per i genitori dei. Leggi anche: Italia zona rossa o gialla ae Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi L’Amministrazione comunale, per ...

jobwithinternet : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… - Man115tn1 : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… - CettinaCaminiti : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… - CorriereCitta : Fiumicino. Il Natale a scuola dei bambini quest’anno sarà senza riferimenti religiosi - milkoffy : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Natale "Un Natale da star" ma senza Gesù Bambino: è polemica a Fiumicino IlFaroOnline.it “Un Natale da star” ma senza Gesù Bambino: è polemica a Fiumicino Sulla proposta del Comune si scaglia i senatore De Vecchis: "Noi non ci vergogniamo del nostro essere cristiani". Covid Roma, nella Capitale sono 573 i contagi in 24 ore. DIRETTA "Diminuiscono i casi positivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Roma città stabile al di sotto dei 600 casi". È quanto fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio Alessio d’Amato. ( TUTTI ... Sulla proposta del Comune si scaglia i senatore De Vecchis: "Noi non ci vergogniamo del nostro essere cristiani"."Diminuiscono i casi positivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Roma città stabile al di sotto dei 600 casi". È quanto fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio Alessio d’Amato. ( TUTTI ...