Fiorenzo Alfieri morto di Covid

Oggi si è spenta a Torino una luce, Fiorenzo Alfieri ci ha lasciato all'età di 77 anni. Da due settimane era ricoverato per complicanze Covid nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Mauriziano. Fiorenzo Alfieri era laureato in Pedagogia. Infatti era un insegnante e dirigente scolastico, membro del Consiglio Direttivo dell'Irrsae Piemonte dal 1985 al 1995. Consigliere comunale dal 1975 per diventare l'anno dopo assessore al sistema Educativo e assessore alla Cultura. Assessore alla gioventù, allo sport, alla cultura nelle tre giunte Novelli, Castellani Chiamparino. Il suo nome è legato al progetto Luci d'artista, la sua più grande eredità voluta e ideata nel 1998. Lo ricordiamo anche per l'impegno del recupero delle Officine OGR, pensate come spazio di espansione della GAM, la riapertura del

