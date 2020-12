Fiorentina, senti Guerini: “Società sparpagliata, non c’è passione per la maglia. La squadra corre grosso pericolo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vedo una società sparpagliata, non so cosa Prandelli possa inventarsi”. Parola di Vincenzo Guerini. L’ex giocatore – centrocampista – e dirigente della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, nel corso della trasmissione “Pentasport”, ha detto la sua sull’attuale situazione in casa viola, non usando mezzi termini: “Quando finii sulla panchina della Fiorentina nel 2012 fu un incubo. Adesso c’è tempo, ma non vedo prospettive, compattezza e unione. Non vedo la passione per la maglia. Forse il tecnico non riesce a far capire il pericolo che la squadra sta correndo”. “La Fiorentina è stata sopravalutata, ma nessuno si aspettava un campionato del genere. Ribery sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello, ma ha 37 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Vedo una società, non so cosa Prandelli possa inventarsi”. Parola di Vincenzo. L’ex giocatore – centrocampista – e dirigente della, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, nel corso della trasmissione “Pentasport”, ha detto la sua sull’attuale situazione in casa viola, non usando mezzi termini: “Quando finii sulla panchina dellanel 2012 fu un incubo. Adesso c’è tempo, ma non vedo prospettive, compattezza e unione. Non vedo laper la. Forse il tecnico non riesce a far capire il pericolo che lastando”. “Laè stata sopravalutata, ma nessuno si aspettava un campionato del genere. Ribery sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello, ma ha 37 ...

Mediagol : #Fiorentina, senti Guerini: 'Società sparpagliata, non c'è passione per la maglia. La squadra corre grosso pericolo… - Mediagol : #Fiorentina, senti Agroppi: 'Il club paga l'assenza di Commisso. Prandelli? Non ci dorme più la notte' - Dalla_SerieA : Fiorentina, senti Ribery: 'Ringrazio i tifosi per il supporto' - - sportli26181512 : #Fiorentina, senti Ribery: 'Ringrazio i tifosi per il supporto': Il campione francese ha pubblicato su Instagram un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina senti Fiorentina, senti Guerini: “Società sparpagliata, non c’è passione per la maglia. La squadra corre grosso pericolo” Mediagol.it Juve senti Toloi: 'Ci piace giocare queste partite, cercheremo la vittoria'

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai canali ufficiali del club bergamasco nel dopo partita contro la Fiorentina per commentare la vittoria per 3 a 0 dei suoi e il gol segnato. Oltre ... Fiorentina, i tifosi attaccano la squadra: “La pazienza non è infinita, svegliatevi tutti”

A poche ore dal pesante ko di Bergamo, alcuni tifosi hanno attaccato uno striscione di protesta all’esterno del centro sportivo Davide Astori ... Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai canali ufficiali del club bergamasco nel dopo partita contro la Fiorentina per commentare la vittoria per 3 a 0 dei suoi e il gol segnato. Oltre ...A poche ore dal pesante ko di Bergamo, alcuni tifosi hanno attaccato uno striscione di protesta all’esterno del centro sportivo Davide Astori ...