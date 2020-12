Fiorentina Sassuolo: probabili formazioni e Tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Resettare le idee, ripartire e sollevarsi dalla tragica situazione oppure continuare a stupire e continuare il sogno Europa? Un bivio molto interessante quello offerto da Fiorentina Sassuolo, gara della dodicesima giornata della Serie A 2020/21. Gara che si giocherà mercoledì sera alle 20.45. Come arrivano le squadre? La Fiorentina è in crisi. Un periodo nero e di difficile soluzione. La squadra sembra terrorizzata e non riesce a trovare quella scintilla che potrebbe dare una scossa all’ambiente. E neanche il cambio panchina con Prandelli ha smosso le acque. Normalmente l’avvicendamento regala qualche scintilla, almeno alla prima gara, ma in questo caso ciò non è successo. Ora la Fiorentina è al diciassettesimo posto, con un risicato vantaggio di tre punti dal Torino e la prossima gara assume contorni decisivi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Resettare le idee, ripartire e sollevarsi dalla tragica situazione oppure continuare a stupire e continuare il sogno Europa? Un bivio molto interessante quello offerto da, gara della dodicesima giornata della Serie A 2020/21. Gara che si giocherà mercoledì sera alle 20.45. Come arrivano le squadre? Laè in crisi. Un periodo nero e di difficile soluzione. La squadra sembra terrorizzata e non riesce a trovare quella scintilla che potrebbe dare una scossa all’ambiente. E neanche il cambio panchina con Prandelli ha smosso le acque. Normalmente l’avvicendamento regala qualche scintilla, almeno alla prima gara, ma in questo caso ciò non è successo. Ora laè al diciassettesimo posto, con un risicato vantaggio di tre punti dal Torino e la prossima gara assume contorni decisivi ...

