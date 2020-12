Fiorentina contestata | “Il nostro amore per la maglia è infinito | la pazienza no!”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Momento nerissimo in casa. La compagine di Prandelli, reduce da un pesante 3-0 subito dall’Atalanta, è statastamattina. Allo Stadio Franchi è stato affisso uno striscione della Curva Fiesole, con il seguente messaggio: “Ilper la, lano…svegliatevi tutti!”. I tifosi, quindi, chiedono una svegliata ai giocatori che di questo passo, rischiano di dover davvero lottare per non retrocedere. Foto: Firenzeviola.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.