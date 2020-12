Fine dell’incubo, Nunzia De Girolamo in lacrime: “Ho pensato al suicidio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Assolta perchè il fatto non sussiste“, con queste parole il 10 dicembre 2020 finisce un incubo, il processo Asl, per l’ex Ministro Nunzia De Girolamo durato 7 lunghi anni. La De Girolamo, ospite ieri nella puntata di “Non è l’Arena“, condotta da Massimo Giletti su La7, che fu uno dei primi in assoluto a commentare con gioia la sentenza di assoluzione (leggi qui), inizia la sua intervista citando Enzo Tortora, “Dove siamo rimasti” dice Nunzia De Girolamo, “Sono rimasta a gennaio del 2014, una giovane donna e una giovane mamma con una bimba di un anno e mezzo che è cresciuta con questo processo, con ingiuria, con il fango, ma io per sette lunghi anni sono stata zitta, ho ricoperto ruoli politici e mediatici che mi davano la possibilità di difendermi dal processo e non nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Assolta perchè il fatto non sussiste“, con queste parole il 10 dicembre 2020 finisce un incubo, il processo Asl, per l’ex MinistroDedurato 7 lunghi anni. La De, ospite ieri nella puntata di “Non è l’Arena“, condotta da Massimo Giletti su La7, che fu uno dei primi in assoluto a commentare con gioia la sentenza di assoluzione (leggi qui), inizia la sua intervista citando Enzo Tortora, “Dove siamo rimasti” diceDe, “Sono rimasta a gennaio del 2014, una giovane donna e una giovane mamma con una bimba di un anno e mezzo che è cresciuta con questo processo, con ingiuria, con il fango, ma io per sette lunghi anni sono stata zitta, ho ricoperto ruoli politici e mediatici che mi davano la possibilità di difendermi dal processo e non nel ...

