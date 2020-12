Fincantieri, Stx e la Cina. Tutti i nodi dell’operazione italiana (Di lunedì 14 dicembre 2020) È una storia infinita quella dell’acquisto da parte di Fincantieri di Chantiers de l’Atlantique. Sono passati oltre tre anni da quando il Gruppo di Trieste firmò la prima intesa per rilevare dalla proprietà sudcoreana i cantieri di Saint Nazaire, della ex Stx, la cui gestione era in quel momento affidata a un tribunale fallimentare. Dalle regole per la concorrenza europea (ormai obsoleta) ora il dibattito si è spostato sui timori francesi per i rapporti tra il Gruppo italiano e la Cina, con annesse preoccupazioni per la sicurezza nazionale e perdita di eventuale know how a favore del colosso asiatico. I COLPI DI SCENA Dopo i giornali d’oltralpe, è oggi La Stampa a occuparsi del caso, ospitando qualche rappresentante francese (tra parlamentari e sindacalisti di Saint Nazaire) che invoca lo stop all’operazione da parte della Commissione europea. Tra un ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) È una storia infinita quella dell’acquisto da parte didi Chantiers de l’Atlantique. Sono passati oltre tre anni da quando il Gruppo di Trieste firmò la prima intesa per rilevare dalla proprietà sudcoreana i cantieri di Saint Nazaire, della ex Stx, la cui gestione era in quel momento affidata a un tribunale fallimentare. Dalle regole per la concorrenza europea (ormai obsoleta) ora il dibattito si è spostato sui timori francesi per i rapporti tra il Gruppo italiano e la, con annesse preoccupazioni per la sicurezza nazionale e perdita di eventuale know how a favore del colosso asiatico. I COLPI DI SCENA Dopo i giornali d’oltralpe, è oggi La Stampa a occuparsi del caso, ospitando qualche rappresentante francese (tra parlamentari e sindacalisti di Saint Nazaire) che invoca lo stop all’operazione da parte della Commissione europea. Tra un ...

