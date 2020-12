Filippo Nardi rivela a Tommaso Zorzi che il Grande Fratello VIP potrebbe ulteriormente allungarsi (video) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Grande Fratello VIP 5: Filippo Nardi spiffera che il reality show potrebbe finire più tardi dell'8 febbraio. Ecco la reazione di Zorzi Leggi su gossipblog (Di lunedì 14 dicembre 2020)VIP 5:spiffera che il reality showfinire più tardi dell'8 febbraio. Ecco la reazione di

QIndiscussa : RT @Waffel44: Filippo Nardi>>>>>>>>>Maria Teresa Ruta #gfvip - VittoriaRusso11 : RT @Waffel44: Filippo Nardi>>>>>>>>>Maria Teresa Ruta #gfvip - stillclosedinme : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta parla di Filippo Nardi ma lui è nel letto al di là dello schienale #GFVIP - fookinglosah23 : RT @peularis: Discorso Nardi, loro che rosicano per Tommy vicino a lui. Filippo per ora si sta rivelando una boccata d'aria fresca per Tomm… - morphtojade : RT @etakuIIat: ridicolo il taglio e cuci su filippo nardi che è stato l’unico delle nuove entrate a portare positività a tutti, in particol… -