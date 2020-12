Filippo Nardi confessa che Samantha De Grenet è la sua fissa da anni: nuova coppia in vista al GF Vip 5? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 ha confessato che Samantha De Grenet è la sua donna ideale. Peccato che sia sposata. La dichiarazione di Nardi, potrebbe dare il via a nuovi gossip nella casa e nuove dinamiche, soprattutto dopo alcuni giorni in cui queste sembrano davvero mancare. Filippo confessa che la De Grenet è la sua donna ideale Filippo Nardi al GF Vip 5 ha confessato a Dayane Mello e Giulia Salemi che Samantha è una sua fissa da anni. I due si conoscono già e hanno sempre avuto un bel rapporto ma per Filippo ci sarebbe qualcosa in più, l’unico problema è che lei è sposata. Durante le confessioni del ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 hato cheDeè la sua donna ideale. Peccato che sia sposata. La dichiarazione di, potrebbe dare il via a nuovi gossip nella casa e nuove dinamiche, soprattutto dopo alcuni giorni in cui queste sembrano davvero mancare.che la Deè la sua donna idealeal GF Vip 5 hato a Dayane Mello e Giulia Salemi cheè una suada. I due si conoscono già e hanno sempre avuto un bel rapporto ma perci sarebbe qualcosa in più, l’unico problema è che lei è sposata. Durante le confessioni del ...

