Filippa Lagerback si prepara alle feste con il suo Whisky: fan estasiati (Di lunedì 14 dicembre 2020) La foto di Filippa Lagerback conquista il web. Lei e il suo Whisky sanno come attirare l'attenzione: fan estasiati dalla loro dolcezza Foto da Instagram: @FilippaLagerbackFilippa Lagerback è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica e condivide con i propri fan degli scatti mozzafiato. La conduttrice svedese, naturalizzata italiana, è sposata da qualche anno con Daniele Bossari e vive insieme alla figlia Stella e al bellissimo e simpaticissimo cane Whisky. Proprio una foto con l'amato quattro zampe ha fatto impazzire i fan che sono rimasti colpiti dalla dolcezza dell'immagine e dalla bravura e pazienza del cocker. Il piccolo amico peloso è una vera e propria star, tant'è che ha una pagina ...

