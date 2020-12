FIFA 21: SBC Jose Gaya Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Jose Gaya per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze dell’attaccante spagnolo ( NDR. Il ruolo è cambiato ) del Valencia completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Jose Gaya Freeze Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: LaLiga Santander Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 80 Numero di giocatori in rosa: 11 Soluzioni SBC Jose ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 14 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento. Potete riscattare la cartadell’attaccante spagnolo ( NDR. Il ruolo è cambiato ) del Valencia completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: LaLiga Santander Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 80 Numero di giocatori in rosa: 11SBC...

