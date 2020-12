Fienga | «Rispettiamo il Braga ma l’uscita con il Siviglia brucia ancora Vogliamo fare bene»

romaforever_it : Fienga: 'Rispettiamo il Braga. Teniamo molto all'Europa League, siamo ancora amareggiati per..'… - VoceGiallorossa : ???Fienga: 'Rispettiamo il Braga. Teniamo molto all'@EuropaLeague, siamo ancora amareggiati per l'uscita con il… -

Guido Fienga, CEO della Roma, ha brevemente commentato il sorteggio dei sedicesimi dell'Europa League. Le sue parole ...“L’obiettivo è sempre lo stesso: far bene e cercare di vincerla, abbiamo ancora l’amaro in bocca per la partita con il Siviglia dell’ultima edizione. In noi c’è tanto rammarico e voglia di far bene e ...