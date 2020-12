Festival di Sanremo 2021 spoiler: Luca Argentero forse sul palco dell’Ariston (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nonostante la pandemia da Coronavirus, la Rai ha confermato nel palinsesto il Festival di Sanremo 2021, nella sua 71esima edizione. Lo spettacolo partirà martedì 2 marzo e terminerà sabato 6 marzo. In questi giorni si sta molto parlando di quello che potrebbe essere il cast di artisti e di protagonisti che saliranno sul tanto agognato palco dell’Ariston. A condurre il Festival ci sarà, ancora una volta, Amadeus, ma quali saranno i vip che lo accompagneranno in questa esperienza? In queste ore è spuntato il nome di un attore amatissimo dalle donne e non solo. Stiamo parlando di Luca Argentero. Vediamo cosa è emerso. Luca Argentero forse sul palco dell’Ariston Il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nonostante la pandemia da Coronavirus, la Rai ha confermato nel palinsesto ildi, nella sua 71esima edizione. Lo spettacolo partirà martedì 2 marzo e terminerà sabato 6 marzo. In questi giorni si sta molto parlando di quello che potrebbe essere il cast di artisti e di protagonisti che saliranno sul tanto agognato. A condurre ilci sarà, ancora una volta, Amadeus, ma quali saranno i vip che lo accompagneranno in questa esperienza? In queste ore è spuntato il nome di un attore amatissimo dalle donne e non solo. Stiamo parlando di. Vediamo cosa è emerso.sulIl ...

