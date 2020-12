Festival di Sanremo 2021: possibili big in gara, la lista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sanremo 2021 andrà in onda a marzo dal 2 al 6 ma ovviamente è ancora tutto in attesa di conferma. Ci sarà il pubblico, non ci sarà, come si potrà organizzare questo Festival al tempo del covid 19? Le domande sono tante. Sul web però iniziano a circolare le liste di possibili big in gara durante la prossima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti verranno ufficializzati il prossimo giovedì, il 17 dicembre, in occasione della puntata finale di AmaSanremo con i protagonisti di Sanremo Giovani. Nel corso della serata, Amadeus annuncerà chi saranno i big a calcare il palco del Festival il prossimo anno. I cantanti in gara dovrebbero essere 20 ma si potrebbe arrivare anche a 24. Nell’attesa di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020)andrà in onda a marzo dal 2 al 6 ma ovviamente è ancora tutto in attesa di conferma. Ci sarà il pubblico, non ci sarà, come si potrà organizzare questoal tempo del covid 19? Le domande sono tante. Sul web però iniziano a circolare le liste dibig indurante la prossima edizione deldella canzone italiana. I cantanti verranno ufficializzati il prossimo giovedì, il 17 dicembre, in occasione della puntata finale di Amacon i protagonisti diGiovani. Nel corso della serata, Amadeus annuncerà chi saranno i big a calcare il palco delil prossimo anno. I cantanti indovrebbero essere 20 ma si potrebbe arrivare anche a 24. Nell’attesa di ...

