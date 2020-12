Festival del Cinema di Salerno, grande successo per la 74esima edizione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, che ha costretto alla chiusura dei teatri e delle sale Cinematografiche, la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in modalità streaming è stata un vero e proprio successo senza precedenti che ha visto la partecipazione di circa 8.000 utenti registrati sulla piattaforma digitale creata ad hoc per la visione dei film in concorso, un totale di 34.265 visualizzazioni totali delle dirette andate in onda dal 3 all’11 dicembre raggiungendo circa 71.329 utenti. Anche l’attesissimo Gran Galà di chiusura, presentato come sempre dall’insostituibile Gaetano Stella, che ha ricordato Alberto Sordi ed Ennio Morricone, ha avuto un esito positivissimo ed è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, che ha costretto alla chiusura dei teatri e delle saletografiche, ladelInternazionale deldiin modalità streaming è stata un vero e propriosenza precedenti che ha visto la partecipazione di circa 8.000 utenti registrati sulla piattaforma digitale creata ad hoc per la visione dei film in concorso, un totale di 34.265 visualizzazioni totali delle dirette andate in onda dal 3 all’11 dicembre raggiungendo circa 71.329 utenti. Anche l’attesissimo Gran Galà di chiusura, presentato come sempre dall’insostituibile Gaetano Stella, che ha ricordato Alberto Sordi ed Ennio Morricone, ha avuto un esito positivissimo ed è stato ...

team_world : Come noto i due concerti di #LiamPayne previsti a luglio 2020 sono stati sospesi: oggi è stato ufficialmente comuni… - cilentonotizie : Grande successo per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno: 8.000 utenti registrati… - ENRICOLIOTTI : MUSICA, PORDENONE: DOMANI 15 DICEMBRE RIFLETTORI SUL TENORE MIRKO GUADAGNINI, NELL’AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONA… - Caputologa : RT @FicarraePicone: @Caputaglia @davidedesario @leggoit @RtVecchio @Fiorello @radiodeejay Caro Sergio, la poesia non ha tempo. “Il fetido c… - Trentino_Family : Ti sei perso qualche evento del Festival della famiglia?Trovi le registrazioni su -