Fedez vero Babbo Natale: regala 1000 euro a 5 sconosciuti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il rapper milanese Fedez lo scorso weekend si è travestito da Babbo Natale. L'artista ha girato in auto con il figlio Leone per distribuire regali nella città a 5 persone scelte tramite il canale gaming on-line Twitch. Lo scorso week-end il rapper milanese ha raggiunto un altro obbiettivo: diventare Babbo Natale. Il cantante, a bordo della sua Lamborghini e con uno zainetto di suo figlio, ha consegnato dei pacchetti da Articolo completo: dal blog SoloDonna

