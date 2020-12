Fedez regala mille euro a cinque sconosciuti: soldi donati dai fan su Twitch (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come scrive Leggo che dà la notizia, i fortunati sono stati un rider, un senzatetto, un artista di strada, una cameriera del Mcdrive e un volontario Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come scrive Leggo che dà la notizia, i fortunati sono stati un rider, un senzatetto, un artista di strada, una cameriera del Mcdrive e un volontario

Noemithestar : #fedez #Milano #babbonatale Milano, Fedez in Lamborghini regala 1000 euro a 5 sconosciuti in difficoltà - pattizenesini : RT @Corriere: Fedez (in Lamborghini e con zaino da bimbo) dà mille euro a cinque persone diverse in ... - Lopinionista : Fedez in versione Babbo Natale: regala 1000 euro a 5 persone - CirianiCarlo : RT @ibico75: Fedez fa Babbo Natale e regala pacchetti con mille euro a persone in difficoltà. Ora il Codacons lo denuncerà per sostituzione… - BorginiRoberta : A milano fedez regala 1000 euro ciascuno a 5 persone. Io l' ho trovato un gesto bellissimo -