Fedez regala 1.000 euro a degli sconosciuti in giro per Milano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez come Babbo Natale. Una bella iniziativa benefica quella che ha visto protagonista Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in giro per le vie di Milano nelle scorse ore. Con lui il noto streamer e amico Panetty con il quale hanno regalato 1.000 euro a cinque lavoratori in rappresentanza di altrettante categorie tra quelle più colpite a causa del covid. Il tutto, inevitabilmente, è stato postato in rete attraverso le stories su Instagram. Il popolare rapper, in compagnia di Panetty, uno ...

