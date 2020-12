Fedez per le vie di Milano a distribuire 5mila euro | Video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova iniziativa di solidarietà da parte del cantante e dei suoi follower che hanno risposto al suo appello Fedez è andato in giro per le vie di Milano a donare 5mila euro raccolti attraverso un canale Twich su cui gli utenti hanno donato, rispondendo al suo appello, dei fondi. Sono stati poi proprio i follower del rapper a decidere a chi distribuire la somma raccolta. I fan di Fedez hanno deciso di distribuirli a cinque persone rappresentati di determinate categorie di lavoratori, cioè un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2020/12/Fedez-1.mp4 La donazione per le vie di Milano Poi presa l’auto, il cantante è andato per le vie di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova iniziativa di solidarietà da parte del cantante e dei suoi follower che hanno risposto al suo appelloè andato in giro per le vie dia donareraccolti attraverso un canale Twich su cui gli utenti hanno donato, rispondendo al suo appello, dei fondi. Sono stati poi proprio i follower del rapper a decidere a chila somma raccolta. I fan dihanno deciso di distribuirli a cinque persone rappresentati di determinate categorie di lavoratori, cioè un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2020/12/-1.mp4 La donazione per le vie diPoi presa l’auto, il cantante è andato per le vie di ...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - VanityFairIt : Essere istituzionali e simpatici, essere la «miccia» per raggiungere obiettivi concreti. L’anno di Chiara Ferragni… - VENERDI1717 : Fedez in versione Babbo Natale sulla Lamborghini trainata dalle renne , regala pacchetti con 1000€ dentro, in giro per Milano ?????????????? - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Sanremo, impazza il totonomi da #Fedez a #Gazzè #ANSA -