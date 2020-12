Fedez in giro per Milano con 5 mila euro nello zaino: “È stato estenuante” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver ricevuto l’Ambrongino d’Oro insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha continuato la sua missione. Con in mano uno zainetto il cantante è andato in giro per milano ad aiutare i più bisognosi. Tramite il suo canale Twich, Fedez ha raccolto infatti ben 5 mila euro che ha deciso di donare a cinque persone … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver ricevuto l’Ambrongino d’Oro insieme alla moglie Chiara Ferragni,ha continuato la sua missione. Con in mano uno zainetto il cantante è andato inperad aiutare i più bisognosi. Tramite il suo canale Twich,ha raccolto infatti ben 5che ha deciso di donare a cinque persone … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VENERDI1717 : Fedez in versione Babbo Natale sulla Lamborghini trainata dalle renne , regala pacchetti con 1000€ dentro, in giro per Milano ?????????????? - peppe844 : #Fedez @Fedez ?? Fedez cuore d'oro: in giro per Milano a distribuire soldi, donati 5 mila euro - zazoomblog : Fedez cuore d’oro: in giro per Milano a distribuire soldi donati 5 mila euro - #Fedez #cuore #d’oro: #Milano - zazoomblog : Fedez cuore d’oro: in giro per Milano a distribuire soldi donati 5 mila euro - #Fedez #cuore #d’oro: #Milano - Ponopomellato : Sto vedendo la live di Fedez che sta regalando i 5000 € di donazioni e la quantità di gente che c'è in giro??? Parl… -