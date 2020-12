Fedez e il retroscena ‘incredibile’ sulle sue origini | chi l’avrebbe mai detto?

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 14 dicembre 2020), chimai? Spunta unincredibile sul rapper. Forse non tutti lo sanno, eppure, pare proprio…e Chiara Ferragni: ilche non tutti conosconoe Chiara Ferragni sono ormai da sempre sulla cresta dell’onda. I loro account Instagram non fanno che crescere, giorno dopo giorno, e non si fermano mai. Ormai, sono diventati un esempio per la nuova generazione. La generazione social, per intenderci. In realtà, tuttavia, tra loro due – in termini numerici – c’è una differenza netta.è seguito da 11 milioni di persone su Instagram, Chiara Ferragni praticamente dal doppio: 22 milioni. Insomma, possiamo dire che Chiara abbia il suo fascino… ma come mai tutta questa differenza? La Ferragni nasce proprio come ...