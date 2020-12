Fedez cuore d'oro: il rapper ha distribuito 5mila euro a degli sconosciuti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez ha stupito tutti con l'ennesimo gesto di generosità: il rapper ha donato 5 mila euro a 5 sconosciuti. Fedez dona soldi a 5 persone in giro per Milano: il gesto generoso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha stupito tutti con l'ennesimo gesto di generosità: ilha donato 5 milaa 5dona soldi a 5 persone in giro per Milano: il gesto generoso su Notizie.it.

Thelma02559007 : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - 73rv : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - amata_giulia : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - libera_libera : Canterà anche male...ma cuore grande!#Ferragnez #Fedez #regala 5 milioni di euro in giro per #Milano: chi sono i 'f… - GastoneSabba : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… -