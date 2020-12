Fedez, beneficenza per le strade di Milano: a chi ha donato 5mila euro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da Fedez arriva un nuovo, bellissimo episodio di generosità. Cosa che per lui e la Ferragni non è una novità. Cosa ha fatto il cantante. Si viene a sapere una cosa nei confronti di Fedez. Una cosa molto bella. Il cantante milanese ha fatto della beneficenza – ancora una volta – muovendosi in prima persona. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Daarriva un nuovo, bellissimo episodio di generosità. Cosa che per lui e la Ferragni non è una novità. Cosa ha fatto il cantante. Si viene a sapere una cosa nei confronti di. Una cosa molto bella. Il cantante milanese ha fatto della– ancora una volta – muovendosi in prima persona. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MariaFr71926993 : qui per assegnare la medaglia al miglior uomo italiano del 2020 a @Fedez il quale si mostra sui social senza aver p… - _______unagi : Cosa ho fatto oggi pomeriggio: guardato la live twitch di Fedez su una Lambo che fa beneficenza in giro per Milano… - DBaraccani : @Fedez Spero farai una contro querela, poi magari i soldi li dai in beneficenza. Ciao Dan. - alessandrobale : Se criticate la Ferragni e Fedez per i 3 mln raccolti in beneficenza vi meritate solo di finire davanti alla T.I. i… - A_TheCrow_ : @fedez riceve i like dalla aniston e viene ripostato da mia khalifa. Un po' mi sta sul cazzo poi ripenso a come fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez beneficenza Fedez, beneficenza per le strade di Milano: a chi ha donato 5mila euro ViaggiNews.com Fedez filantropo, in giro per Milano dona 5 mila euro: “No a beneficenza show” Il rapper Fedez continua a stupire per la sua generosità. In giro per Milano ha donato 5 mila euro ai più bisognosi: una scena trasmessa in diretta su Twitch Fedez è uno dei rapper ed influencer più ... Fedez, soldi a un rider in diretta sui social Fedez, in auto, avvicina un rider che sta pedalando a Milano. Gli porge una busta, il ragazzo si allontana e la apre. All’interno trova mille euro. Poi, incredulo, torna indietro, ringrazia e scatta u ... Il rapper Fedez continua a stupire per la sua generosità. In giro per Milano ha donato 5 mila euro ai più bisognosi: una scena trasmessa in diretta su Twitch Fedez è uno dei rapper ed influencer più ...Fedez, in auto, avvicina un rider che sta pedalando a Milano. Gli porge una busta, il ragazzo si allontana e la apre. All’interno trova mille euro. Poi, incredulo, torna indietro, ringrazia e scatta u ...