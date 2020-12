Federico Buffa racconta sua maestà Pelè: “Ha inventato il calcio moderno” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tre puntate su Sky Sport per narrare la storia del fuoriclasse brasiliano: «È il Miles Davis del pallone». Domani la prima dedicata ai primi passi nel mondo del calcio e alla vittoria del mondiale in Svezia Leggi su lastampa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tre puntate su Sky Sport per narrare la storia del fuoriclasse brasiliano: «È il Miles Davis del pallone». Domani la prima dedicata ai primi passi nel mondo dele alla vittoria del mondiale in Svezia

pisto_gol : In questo periodo triste, molti hanno cercato di fare un racconto delle vicende umane e sportive di Maradona, Pelè,… - LaStampa : Federico Buffa racconta sua maestà Pelè: “Ha inventato il calcio moderno” - jan_novantuno : RT @robypava: Buffa più Pelé, Serve altro? Ne ho scritto qui - Doug_Hatori : RT @LaStampa: Tre puntate su Sky Sport per narrare la storia del fuoriclasse brasiliano: «È il Miles Davis del pallone». Domani la prima de… - scarabellimauro : RT @LaStampa: Tre puntate su Sky Sport per narrare la storia del fuoriclasse brasiliano: «È il Miles Davis del pallone». Domani la prima de… -