Federica Panicucci è sotto choc e si sfoga | il terribile retroscena

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è tornata a parlare del caso Alberto Genovese nell’ultima puntata di Mattino 5 andata in onda stamattina, palesando un malessere per la vicenda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv) Mattino 5 è il programma contenitore in onda tutte le mattine che affronta le tematiche che L'articolo proviene da YesLife.it.