Fdi: Meloni, 'siamo potenziale partito governo, per questo ci attaccano' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi Fratelli d'Italia è un potenziale partito di governo e per questo è sotto attacco da parte del mainstream e i media di regime. Serve un supplemento di attenzione da parte di tutti, in particolare sulla classe dirigente e sul territorio, per scongiurare ogni tentativo di infiltrazione in un movimento in grande crescita". Lo ha detto Giorgia Meloni all'assemblea nazionale Fdi. "Il 2021 sarà un anno complesso e ci vedrà impegnati ad affrontare sfide importanti: dalla crisi sociale al Recovery Fund. A questo si aggiunge l'appuntamento fondamentale delle elezioni amministrative. Tra i Comuni chiamati al voto ci sono anche 5 importanti capoluoghi di Regione: Roma, Napoli, Torino, Milano e Bologna. E puntiamo ad indicare presto i candidati migliori per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi Fratelli d'Italia è undie perè sotto attacco da parte del mainstream e i media di regime. Serve un supplemento di attenzione da parte di tutti, in particolare sulla classe dirigente e sul territorio, per scongiurare ogni tentativo di infiltrazione in un movimento in grande crescita". Lo ha detto Giorgiaall'assemblea nazionale Fdi. "Il 2021 sarà un anno complesso e ci vedrà impegnati ad affrontare sfide importanti: dalla crisi sociale al Recovery Fund. Asi aggiunge l'appuntamento fondamentale delle elezioni amministrative. Tra i Comuni chiamati al voto ci sono anche 5 importanti capoluoghi di Regione: Roma, Napoli, Torino, Milano e Bologna. E puntiamo ad indicare presto i candidati migliori per ...

FratellidItalia : FdI, Delmastro: Economist incorona Meloni: Gradimento all’estero non passa solo con inchino Conte a Merkel - FratellidItalia : Giustizia, Meloni: FdI torna a chiedere al Governo la stabilizzazione della Magistratura onoraria, mettere fine a i… - M5S_Europa : #FdI vanta il record negativo di arrestati per 'ndrangheta : lo rivela l'inchiesta di @reportrai3. #Meloni parla di… - zazoomblog : Fdi: Meloni in crescita perché seri e concreti - #Meloni #crescita #perché #concreti - TV7Benevento : Fdi: Meloni, 'siamo potenziale partito governo, per questo ci attaccano'... -