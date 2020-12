FCA - La nostra intervista ad Andrea Croce (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Croce è il responsabile Emea region & sales operations per il Business center Italy del gruppo FCA: ecco il bilancio che traccia di questo 2020 e le sue considerazioni sulle nuove iniziative proposte dal gruppo. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Il 2020 ha visto un inizio molto difficile, per tutti. Ciononostante, abbiamo avuto modo di notare una ripresa dovuta al positivo effetto degli incentivi sul mercato, in particolare per i privati, ma anche nel B2B in proprietà. Le passenger car, anche grazie all'introduzione di nuove motorizzazioni come, per esempio, quelle mild hybrid per i marchi Fiat e Lancia e quelle plug-in per la Jeep, hanno ripreso ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 dicembre 2020)è il responsabile Emea region & sales operations per il Business center Italy del gruppo FCA: ecco il bilancio che traccia di questo 2020 e le sue considerazioni sulle nuove iniziative proposte dal gruppo. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Il 2020 ha visto un inizio molto difficile, per tutti. Ciononostante, abbiamo avuto modo di notare una ripresa dovuta al positivo effetto degli incentivi sul mercato, in particolare per i privati, ma anche nel B2B in proprietà. Le passenger car, anche grazie all'introduzione di nuove motorizzazioni come, per esempio, quelle mild hybrid per i marchi Fiat e Lancia e quelle plug-in per la Jeep, hanno ripreso ...

