Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare (Di lunedì 14 dicembre 2020) A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai matrimoni? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni e le dichiarazioni del Garante della Privacy sulla tutela dei dati personali, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Fase 2 coronavirus e gli spostamenti: le ultime ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni e le dichiarazioni del Garante della Privacy sulla tutela dei dati personali, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse gli spostamenti: le ultime ...

BluDiChina : @ultimoranet Infiorettano la Fase 4 (il test sulla popolazione) come una promozione di Granbiscotto al Conad. Se ne… - MauroCorradoBio : @PaolaLL7 @lasorelladiKarl @claudiocerasa @RobertoBurioni @ilariacapua C’è una discussione in ambito scientifico, s… - interrisnews : Il tempo di #pandemia richiede anche quello del linguaggio? La risposta è nella fase di emergenza ma anche nella… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Covid, in prima fase vaccino a 1,8 mln: uno su 3 in Lazio e Lombardia #coronavirus - bennaturali : Ho supportato DreamLab per 7 ore, 59 minuti e 20 secondi, e completato 21 calcoli per il progetto Coronavirus (Fase… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase coronavirus Covid, il Lazio prepara la fase-tre: negli ispedali 500 letti in più Il Messaggero Pensioni, pagamenti anticipati anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2021 A comunicarlo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha firmato qualche giorno fa una nuova ordinanza sul tema delle pensioni ... Zingaretti: “Niente crisi al buio ma serve un rilancio del governo” In seguito alle parole di Renzi sul Recovery Plan (“Sono pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro”), Zingaretti cerca di metterci una pezza, sottolineando che “la conclusione dell’esecutivo ... A comunicarlo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha firmato qualche giorno fa una nuova ordinanza sul tema delle pensioni ...In seguito alle parole di Renzi sul Recovery Plan (“Sono pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro”), Zingaretti cerca di metterci una pezza, sottolineando che “la conclusione dell’esecutivo ...