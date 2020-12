Fargo 5 si farà? Cosa sappiamo della prossima stagione

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Sedovesse tornare per una nuova, di certo non riprenderà dalla quarta. La caratteristica di questa serie antologica è che ogni– come American Horror Story e Black Mirror – segue una storia differente, per cui le avventure ad Atlantic City si concluderanno sicuramente questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, su Sky Atlantic con la quinta ed ultima puntata. Ma chi ha già avuto a che fare consaprà che questa serie è abituata a cambiare pelle, per cui la domanda è: ci sarà una quinta? E, se sì, disi parlerà? Sila quintadi? L’ideatoreserie tv, Noah Hawley, ha spiegato che una quintadinon è così ...