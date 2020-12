Famoso calciatore finisce in manette: pesante accusa, cosa rischia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lui continua a negare ma l’accusa è di quelle gravi: Quincy Promes è stato arrestato per aver accoltellato un parente durante una festa in famiglia. cosa è successo. I fatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lui continua a negare ma l’è di quelle gravi: Quincy Promes è stato arrestato per aver accoltellato un parente durante una festa in famiglia.è successo. I fatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

marco_marcangio : @gustinicchi una persona che ho ammirato ancor prima del calciatore famoso. - Gianmar26145917 : RT @EnricoAncillott: @Gianmar26145917 E' stato probabilmente qualcuno che sapeva che il famoso calciatore era assente, ma non sapeva, non p… - EnricoAncillott : @Gianmar26145917 E' stato probabilmente qualcuno che sapeva che il famoso calciatore era assente, ma non sapeva, no… - stevevanzo : @PTarantinoMD @ScaltritiLab @carlopiana Come al solito l'Italia non è tutta Italia in Lombardia e a Bolzano ti curi… - enzoprimerano27 : @GiuseLatorraca2 Mi credi , è da giorni che mi sembra che sia morto un parente e non un calciatore famoso,ma un cug… -