“Fa Caldo” il nuovo inedito di Enzo Gragnaniello che segna il ritorno del cantautore napoletano

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Quando so di venire a Napoli, anche solo di passaggio, la prima telefonata che faccio è aper vederci a pranzo o cena, magari da ‘O Vesuvio”, il ristorante pizzeria all’angolo tra Via Speranzella e Vico D’Afflitto, dove abita, nei Quartieri Spagnoli. Ed è proprio durante un pranzo lì, dove c’era anche Antonio Pirpan di OM, checi ha fatto ascoltare il suobrano “Fa. Con le cuffiette dall’iPhone. Così che ognuno l’ha sentito da solo. Alla fine erano tutti entusiasti. Io ho fatto notare che era undiverso,, più accessibile al “resto d’Italia”. In quella occasione ho detto adi mandarmi il video appena pronto. Quando l’ho ricevuto, mi sono collegato con lui martedì ...