F1, Sergio Perez: "Il terzo posto della McLaren nel campionato costruttori? Due piloti forti fanno la differenza"

Un finale amaro per il messicano della Racing Point Sergio Perez. L'alfiere della scuderia britannica, nel corso dell'ultimo round del Mondiale di F1 2020 ad Abu Dhabi, è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico alla power unit Mercedes, che gli ha impedito di fornire un contributo importante alla lotta del team per il terzo posto nel campionato dei costruttori. Disputa che ha sorriso alla McLaren. Il futuro di Perez, da questo punto di vista, resta incerto. Come è noto, il messicano non avrà a disposizione il sedile della squadra, che dall'anno venturo prenderà il nome di Aston Martin. "Nulla è cambiato. Non ci saranno annunci lunedì. Andrò a casa e mi prenderò una vacanza", ha detto ...

