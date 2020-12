Ex soldato Usa ritrova i bimbi con cui fece una foto 76 anni fa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Orlando Sacchelli Martin Adler, americano di 96, combattè in Italia con l'esercito Usa. Un giorno dell'autunno 1944 scattò unaa tre, dopo che li aveva trovati nascosti in una cesta. Dopo tutti questili ha cercati per rivederli. E li ha trovati Martin Adler aveva solo vent'in quel lontano autunno del 1944. Era in Italia con la '85^ brigata alleata americana per combattere contro i nazifascisti. Lungo la Linea Gotica, entrando in una casa con un commilitone, mitragliatore in mano, notò "un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Io e John avevamo già il dito sul grilletto pronti a sparare, potevano esserci dei tedeschi. Poi un urlo e una donna che corse incontro urlando 'bambini, bambini!'. Era la loro mamma! Ci fermammo e da quel grandissimo ...