Ex Napoli | Ancelotti vuole Sami Khedira dalla Juventus | la situazione

(Di lunedì 14 dicembre 2020), centrocampista della, è ormai da tempo finito ai margini del progetto tecnico bianconero, prima sotto la guida di Maurizio Sarri e poi di Andrea Pirlo. Il divorzio tra il calciator tedesco e la dirigenza torinese non è ancora avvenuto ma sembra però ormai questione di giorni. A confermare lae soprattutto L'articolo

NicFra99 : @Saba61980221 @Szobosalv Abbondiamo 18 rigori negati e basta fare le piangine, Ancelotti a Napoli ha fallito e bast… - antofns : @Silvio2611_ Però era Napoli che non aveva capito il calcio rivoluzionario liquido di Ancelotti.. - kobowear : RT @giannimontieri: Mi ricapita lo scambio di WhatsApp con mio padre poco dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma di un anno fa, che m… - giannimontieri : Mi ricapita lo scambio di WhatsApp con mio padre poco dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma di un anno fa, c… - RY8113 : @napolista Ringrazia Sarri piuttosto di criticare ciò che ha creato ... Sui Calciatori da voi citati c'è solo da ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ancelotti

Nando Orsi, cronista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, parlando del asorteggio in Europa League e delle situazioni in casa Napoli ...Carlo Ancelotti ha voluto rendere omaggio a Gerard Houllier, ex tecnico del Liverpool e della Francia scomparso oggi a 73 anni ...