Ex Ilva: Patuanelli, 'presenza Stato per sostenere filiera acciaio' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Il focus della presenza dello Stato nel mercato e nella filiera dell'acciaio è a sostegno della filiera, che è trainante per le nostre attività produttive. Credo che ci possa essere un percorso verticale sulla nostra penisola, da Taranto fino a Genova e poi fino alla Lombardia e al Nord Est". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "La filiera dell'acciaio, proprio perché è strategica per il nostro Paese, non poteva essere abbandonata totalmente nelle mani di investitori che molto spesso hanno utilizzato soprattutto Taranto a 'fisarmonica', producendo di più o di meno a seconda degli altri mercati", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Il focus delladellonel mercato e nelladell'è a sostegno della, che è trainante per le nostre attività produttive. Credo che ci possa essere un percorso verticale sulla nostra penisola, da Taranto fino a Genova e poi fino alla Lombardia e al Nord Est". Lo ha detto Stefano, ministro dello Sviluppo economico, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Ladell', proprio perché è strategica per il nostro Paese, non poteva essere abbandonata totalmente nelle mani di investitori che molto spesso hanno utilizzato soprattutto Taranto a 'fisarmonica', producendo di più o di meno a seconda degli altri mercati", ha aggiunto.

